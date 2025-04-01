Інтерфакс-Україна

Події

19:38 01.04.2025

Троє цивільних, серед них 5-річна дитина, загинули в Києві у березні від ворожих атак, 10 - зазнали поранень

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Троє цивільних, серед них 5-річна дитина, загинули в Києві у березні від ворожих атак, 10 - зазнали поранень
Фото: Київська ОВА

Повітряну тривогу у Києві в березні оголошували 35 разів, внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних – серед них 5-річна дитина, повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.

"У березні повітряну тривогу в Києві оголошували 35 разів. Зафіксовано 11 обстрілів з використанням ворожих ударних БпЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджено 8 будівель та 6 автомобілів. На жаль, росіяни вбили трьох та поранили ще десятьох жителів столиці. Серед загиблих — 5-річна дитина", - сказав він на брифінгу за підсумками місяця у вівторок.

 

Теги: #київ #березень #жертви #обстріл

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