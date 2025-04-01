Гендиректор Директорату ЄК з розширення вважає за можливе відкрити в 2025р всі переговорні Кластери, але потрібна згода всіх країн-членів

Генеральний директор Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Герт Ян Копман вважає за можливе відкрити в 2025 році всі переговорні Кластери про вступ України в Європейський Союз, але нагадує, що для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів.

"Як відповідальний за ці переговори на технічному рівні, я можу підтвердити те, що сказав міністр, що цього року ми зможемо відкрити всі кластери… Але для того, щоб зробити це офіційно через міжурядові конференції, нам потрібна буде згода усіх держав-членів. І я не впевнений на 100%, що сьогодні там є всі 27 держав-членів. Я думаю, що там 26. Є одна, що ще не зовсім там. Отже, оптимізм – це добре, але впевненість - це краще", - сказав Копман на конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" у вівторок в Києві.

Він додав, що тому дискусія про те, як це рішення буде прийнято, є важливою.

Крім того, він звернув увагу на те, що одним із найбільших викликів, з яким ЄС стикається в країнах-кандидатах, є Російська Федерація, яка хоче, щоб цей процес провалився.

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерівпереговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.