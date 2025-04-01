Інтерфакс-Україна

Події

16:56 01.04.2025

Збитки держави через незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська перевищили 5 млрд грн - ДБР

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Збитки держави через незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська перевищили 5 млрд грн - ДБР

Збитки держави через незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська у Донецької області перевищили 5 млрд грн, повідомило Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР встановили, що через незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району Донецької області, збитки державі становлять понад 5 млрд грн. До такого висновку прийшли експерти в межах розслідування кримінального провадження бюро", - йдеться у повідомленні ДБР на сайті у вівторок.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року працівники ДБР припинили незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району Донецької області.

Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 році, однак так і не розпочало відповідні роботи. Натомість група осіб, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію, захопила цю ділянку та почала незаконний видобуток. До її складу, крім організатора, входило 9 осіб. Вони займались технічним забезпеченням видобування вугілля, охороною території, контролем роботи шахтарів, веденням обліку та реалізацією незаконно видобутого вугілля.

"Без жодних дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий неробочий вентиляційний канал шахти Свято-Покровська у ствол для спуску під землю для шахтарів", - зазначається у повідомленні ДБР.

Крім того, організатор незаконного бізнесу домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку, на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству. Керівник місцевої громади також прикривав незаконну діяльність.

Досудове розслідування триває.

Теги: #збитки #донецька_область #шахта #дбр

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