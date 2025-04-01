Верещук обговорила з головою делегації БРРЄ пільгові іпотеки для переселенців та розвиток реабілітаційної інфраструктури

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук провела зустріч з головою делегації Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Крістіаном Табакару та обговорила з ним основні напрямки роботи в Україні.

"Зазначила два пріоритети: пільгова іпотека для ВПО; розвиток реабілітаційної інфраструктури. Особливу увагу слід приділити пільговій іпотеці для ВПО. Бо це дієвий стимул для повернення працездатних українців з-за кордону", - написала Верещук в Телеграм у вівторок.

Вона відзначила, що БРРЄ була створена у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із реінтеграцією біженців, переміщених осіб і мігрантів. Україна набула членства у цій європейській фінансовій інституції у 2023 році.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок схвалив залучення EUR100 млн позики від БРРЄ для реалізації проекту "HOME: Компенсація за знищене житло", а також EUR50 млн для реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".