Інтерфакс-Україна
Події
15:01 11.07.2025

Україна уклала з БРРЄ кредитну угоду на 200 млн євро на підтримку переселенців

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Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та голова Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі у межах Конференції з питань відновлення України (URC2025) уклали кредитну угоду на суму 200 млн євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

"Мільйони українців були змушені залишити свої домівки через війну. За цифрами — історії втрат, стійкості та боротьби за гідне відновлення. І наш обов’язок — бути поруч і підтримувати людей на цьому шляху. Держава не просто реагує на кризу - ми будуємо системні рішення: щоб кожна людина, яка покинула свою домівку, отримувала вчасну, адресну допомогу і мала можливість повернутися до активного, гідного життя у новій громаді. Масштаб виклику — величезний, можливості бюджету в умовах війни — обмежені. Саме тому ми вдячні БРРЄ за посилення системи, яка дозволяє людям відчути: вони не залишені наодинці", - цитує Жолнович прес-служба відомства.

Зазначається, що кошти БРРЄ підуть на підтримку урядової програми допомоги, яка забезпечує житлом і базовими засобами до існування 1,2 мільйона переміщених осіб по всій країні. 

"Паралельно, з метою реагування на психосоціальні потреби на рівні громад, 9 липня Банк розвитку Ради Європи підписав грантову угоду з Українським католицьким університетом (УКУ) у партнерстві з Мінсоцполітики для розширення послуги формування життєстійкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що грант у розмірі 550 тис. євро, наданий із Фонду солідарності з Україною БРРЄ, передбачає навчання 600 соціальних працівників першої лінії, розробку практичних інструментів, зокрема польового посібника для фахівців, а також запуск загальнонаціональної інформаційної кампанії про доступні послуги.

Теги: #кредит #urc2025 #угода #бррє

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