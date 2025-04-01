Інтерфакс-Україна

Події

14:54 01.04.2025

Кабмін погодив залучення EUR350 млн від БРРЄ та ЄІБ на житло для переселенців та інфраструктуру

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Кабмін погодив залучення EUR350 млн від БРРЄ та ЄІБ на житло для переселенців та інфраструктуру

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок визнав за доцільне залучення EUR100 млн позики від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) для реалізації проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло", а також EUR50 млн для реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Тelegram.

Також уряд у вівторок визнав за доцільне залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку (ЕІБ) для реалізації проекту "Відновлення водопостачання і водовідведення України" у розмірі EUR100 млн, і такої ж суми для реалізації проекту "Програма відновлення України III" Транш В, метою якого є відновлення та модернізація основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, житла для внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, а також відновлення та модернізація критичної інфраструктури на територіях, що зазнали значних руйнувань, і в регіонах, які прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.

Теги: #кабмін #бррє

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