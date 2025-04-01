Україна готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС - Сибіга

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Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до Європейського союзу, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Важливою темою переговорів була інтеграція України до Європейського Союзу і НАТО. Цінують підтримку міністерки Бербок на цьому шляху. Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Працюємо, щоб це відбулося якнайшвидше", - сказав він на спільній пресконференції з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві у вівторок.

Сибіга окремо подякував Німеччині про нові пакети допомоги, наголосивши, що додаткові 3 мільярди євро – це "про нові системи ППО, артилерії, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого. І насамперед це те, що рятуватиме українське життя".

"Німеччина доводить своє лідерство та надає саме те, чого ми найбільше потребуємо, і ніколи слова не розходяться з конкретними діями. Важливо, що Німеччина також виділила понад 8 мільярдів євро на наступні роки", - заявив глава МЗС.

За його словами, це дозволить вже зараз укласти нові контракти з німецькими оборонно-промисловими компаніями, і "такі рішення гарантують довгострокову безпеку, а безпека України, Німеччини та Європи є неподільними".

"Я вдячний німецькому народу і всім демократичним силам, що працювали над досягненням цих рішень. Ми впевнені, що підтримка Німеччини буде зберігатися та посилюватися у наступні роки, і ми цінуємо цю справжню німецьку надійність", - наголосив Сибіга.