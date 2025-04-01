Інтерфакс-Україна

Події

12:12 01.04.2025

РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

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РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів
Фото: МЗС України

Росія продовжує порушувати домовленість про "енергетичне перемир’я", зокрема, вранці росіяни вдарили по енергооб'єкту в Херсоні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів", - сказав Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом в Києві у вівторок.

Теги: #сибіга #перемиря #енергетика

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