РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

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Росія продовжує порушувати домовленість про "енергетичне перемир’я", зокрема, вранці росіяни вдарили по енергооб'єкту в Херсоні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів", - сказав Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом в Києві у вівторок.