Військова авіація Швеції та Великої Британії приступила до виконання місії НАТО з охорони повітряного простору Польщі

Військова авіація Швеції та Великої Британії розпочала чергування в Польщі в рамках місії НАТО Air Policing ("Повітряне патрулювання"), повідомив у вівторок глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"Air Policing це місія, яка починається сьогодні і на яку ми чекали. Сьогодні в Польщі розпочинають свою місію військово-повітряні сили Швеції та Великої Британії", - сказав Косиняк-Камиш, якого цитує прес-служба відомства.

Він додав, що одночасно "Польща сьогодні починає свою місію в Литві".

"Ми сильніші тільки тоді, коли ми разом. І тільки разом ми можемо захистити нашу безпеку, нашу культуру і наші цінності. НАТО - це солідарність", - наголосив польський міністр.