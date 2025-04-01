Інтерфакс-Україна

Події

11:41 01.04.2025

Військова авіація Швеції та Великої Британії приступила до виконання місії НАТО з охорони повітряного простору Польщі

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Військова авіація Швеції та Великої Британії приступила до виконання місії НАТО з охорони повітряного простору Польщі

Військова авіація Швеції та Великої Британії розпочала чергування в Польщі в рамках місії НАТО Air Policing ("Повітряне патрулювання"), повідомив у вівторок глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"Air Policing це місія, яка починається сьогодні і на яку ми чекали. Сьогодні в Польщі розпочинають свою місію військово-повітряні сили Швеції та Великої Британії", - сказав Косиняк-Камиш, якого цитує прес-служба відомства.

Він додав, що одночасно "Польща сьогодні починає свою місію в Литві".

"Ми сильніші тільки тоді, коли ми разом. І тільки разом ми можемо захистити нашу безпеку, нашу культуру і наші цінності. НАТО - це солідарність", - наголосив польський міністр.

Теги: #нато #авіація

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