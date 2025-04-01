Інтерфакс-Україна

Події

08:00 01.04.2025

Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 53 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 53 од. автотехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1540 окупантів, 9 танків, 37 бронемашини, 15 артсистем, 46 БПЛА, а також 53 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в телеграм-каналі у вівторок зранку.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 916770 (+1540) осіб, танків ‒ 10505 (+9) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) одиниць, артилерійських систем – 25552 (+15) одиниць, РСЗВ – 1347 (+0) одиниць, засоби ППО ‒ 1123 (+0) одиниць, літаків – 370 (+0) одиниць, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+48), крилаті ракети ‒ 3123 (+2), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) одиниць, спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)", - йдеться в повідомлені.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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