Внаслідок атаки по Дніпропетровщині пошкоджені три оселі, інфраструктура та адмінбудівля, постраждалих немає

Фото: https://t.me/mykola_lukashuk

Від вечора і до ранку ворог продовжував бити по Нікополю, пошкоджено три приватні оселі, інфраструктуру та адмінбудівлю, постраждалих немає, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в телеграм-каналі у вівторок.

"Окупанти застосовували артилерію та безпілотники. У місті пошкоджені 3 приватні оселі, інфраструктура та адмінбудівля. На щастя, ніхто не постраждав. В інших громадах області ніч минула без обстрілів", - йдеться в повідомлені.