Інтерфакс-Україна

Події

23:01 31.03.2025

Єрмак провів зустріч з американським євангельським пастором Бернсом

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок провів зустріч з американським євангельським пастором Марком Бернсом, вони обговорили звільнення українців та припинення російської агресії.

"Ми дуже цінуємо лідерство президента Трампа, його готовність попри складні обставини покласти край цій війні. Але, звісно, для нас і для всього світу важливо, щоб ця війна закінчилася справедливим і cтійким миром", – наголосив Єрмак.

Марк Бернс відзначив мужність українських воїнів і зауважив, що інформує президента Трампа про все, що бачить в Україні. Він також додав, що був вражений свідченнями злочинів РФ проти цивільних українців, зокрема в Бучі.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило підкреслив символічне значення відвідання церкви Святого апостола Андрія Первозваного в Бучі, що стала місцем масових вбивств цивільних російськими окупантами.

"Ці вбивства були благословенні самим Патріархом Московським. Чи можна уявити, що один християнин благословляє вбивство інших? Це церква Путіна, яка віддалена від справжнього православ’я", – наголосив він.

Сторони детально обговорили всі озвучені питання й домовилися докладати всіх можливих зусиль заради звільнення всіх українців та українок і припинення російської агресії.

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulasya-zustrich-z-amerikanskim-yevang-96953

Теги: #пастор #зустріч #сша

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