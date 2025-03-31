Інтерфакс-Україна

Події

22:33 31.03.2025

Ворожий обстріл у Запоріжжі забрав життя жінки, є поранені – ДСНС

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Київ. 31 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Російські війська обстріляли одне з сіл Запорізького району керованими авіабомбами, внаслідок цього загинула 66-річна жінка, поранені 68-річний чоловік та 87-річна жінка, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій

"На місці обстрілу сталася пожежа житлового будинку та авто. Рятувальники та вогнеборці МПО "Кушугум" дістали з-під завалів тіло загиблої та ліквідували займання. Також руйнувань зазнали житлові будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, магазини", - йдеться в повідомлені ДСНС в телеграм-каналі ввечері у понеділок.

Джеело: https://t.me/dsns_telegram/40453

Теги: #запоріжжя #обстріли

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