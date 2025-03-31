Інтерфакс-Україна

Події

21:23 31.03.2025

Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні

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Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
Фото: elements.envato.com

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії, а також верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки провели зустріч у Мадриді та у спільній декларації заявили про непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Високопоставлені дипломати країн G5+ заявили про підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні на основі принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права, спираючись на Варшавську декларацію від 19 листопада, Берлінську декларацію від 12 грудня та Паризьку декларацію від 12 лютого.

"Замість того, щоб нав’язувати нові умови та розпочинати продовження атак на українські міста та інфраструктуру, що спричиняє все більше жертв, Росія повинна тепер показати, що серйозно ставиться до припинення війни. Ми закликаємо Росію припинити свою тактику зволікання та відповісти взаємністю, погодившись без зволікання, як це зробила Україна, на негайне беззастережне припинення вогню на рівних умовах і повністю його впровадивши. Ми повинні бачити прогрес у чіткі часові рамки", - закликали міністри.

Зазначається, що глави МЗС обговорили, як найкраще підтримати всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні, та запевнили, що як і раніше віддані подальшій політичній, фінансовій, економічній, гуманітарній, військовій та дипломатичній підтримці України разом з нашими міжнародними партнерами.

"З цією метою ми зміцнюватимемо Україну шляхом значної короткострокової та довгострокової військової підтримки, також у рамках Коаліцій з потенціалу та Контактної групи з питань оборони України, яка проведе своє наступне засідання 11 квітня. Багато європейських партнерів, у тому числі члени цієї групи, взяли суттєві додаткові зобов’язання щодо військової підтримки України та планують подібні зобов’язання в майбутньому", - йдеться в тексті декларації.

Крім того, міністри країн готові чинити подальший тиск на Росію, використовуючи всі доступні інструменти, у тому числі шляхом прийняття нових санкцій, щоб перешкодити її здатності вести агресивну війну та забезпечити Україні найкраще становище для забезпечення справедливого та тривалого миру. Глави МЗС наголосили, що російські активи повинні залишатися знерухомленими до тих пір, поки Росія не припинить війну проти України та не відшкодує їй завдані збитки.

Міністри країн G5+ наголосили, що підтримують зусилля щодо припинення вогню, що може призвести до встановлення справедливого та міцного миру, вітають нещодавній прогрес у визначенні важливих елементів стійкого припинення вогню, включаючи чіткі рамки моніторингу та перевірки.

Крім того, у декларації підкреслюється, що реальні, надійні та надійні гарантії безпеки для України є невід’ємним елементом справедливого та тривалого миру.

"Мир має бути справедливим, а загарбницька війна Росії не може закінчитися винагородою для агресора. Не може бути угоди, яка ставить під загрозу євроатлантичну безпеку та незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Ми не приймемо жодної угоди, яка обмежує військову та оборонну промисловість України або військову присутність країн-партнерів в Україні. Ми готові зробити свій внесок у досягнення цього миру", - заявили дипломати.

Підкреслюється, що зараз Європа надає Україні майже дві третини всієї підтримки та 60% військової допомоги. Міністри країн G5+ наголосили, що майбутнє України в Європі та ЄС, і майбутнє України має вирішальне значення для безпеки Європи.

"Європа має бути повністю залучена до переговорів і прийматиме власні рішення", - сказано в декларації.

 

 

Теги: #угода #позиція #мзс

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