Інтерфакс-Україна

Події

21:02 31.03.2025

Шмигаль обговорив із австрійською делегацією економічну та енергетичну співпрацю

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Шмигаль обговорив із австрійською делегацією економічну та енергетичну співпрацю

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у понеділок зустріч із австрійською делегацією на чолі з головою федеральної землі Нижня Австрія Йоганною Мікль-Ляйтнер, сторони обговорили питання співробітництва двох країн в різних сферах, зокрема в соціальній та економічній.

"Сьогоднішній візит австрійської бізнес-делегації в третю річницю звільнення Київщини від російської окупації є потужним сигналом про готовність Австрії інвестувати в Україну", — цитує Денис Шмигаль пресслужба Кабміну.

Він підкреслив, що австрійський бізнес представлений в Україні й зацікавлений брати участь у проектах відновлення.

Також на зустрічі йшлося про співпрацю в енергетиці, зокрема відновлювальній, а також у сфері інфраструктури.

Прем’єр-міністр розповів про кроки, які здійснює Уряд на євроінтеграційному шляху.

"Наша держава неодмінно стане частиною об’єднаної європейської родини, і інвестиція в Україну зараз — це інвестиція в майбутнього члена ЄС", — наголосив Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль у телеграмі, під час бізнес-форуму з представниками австрійських ділових кіл йшлося про перспективи залучення Австрії та австрійського бізнесу у відбудову України

Прем’єр виділив найбільш перспективні сфери такої співпраці, зокрема, потреби на відновлення енергетичного сектору України, які складають близько $70 млрд. "Плануємо розвивати ядерну енергетику, інвестувати в "зелений перехід", а також розширювати торгівлю електроенергією з країнами Європи. Україна має другі на континенті запаси газу, а також найбільші газові сховища в Європі. І ця інфраструктура потребує масштабної модернізації та інвестицій" - вказав Шмигаль.

Він також назвав вигідними такі напрямки співробітництва й інвестицій як "критична сировина", "будівництво та інфраструктура", ОПК, "аграрний сектор", "український hi-tech".

Теги: #австрія #шмигаль #делегація

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