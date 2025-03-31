Інтерфакс-Україна

Події

19:00 31.03.2025

Окупанти втратили 408 артсистем за минулий тиждень, понад 4 тис з початку року – головнокомандувач ЗСУ

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Окупанти втратили 408 артсистем за минулий тиждень, понад 4 тис з початку року – головнокомандувач ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Російські окупанти втратили 4005 своїх артилерійських систем з початку поточного року, з них 408 лише за минулий тиждень, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони України, лише за минулий тиждень (24.03–31.03) втрати ворога в артилерійських системах склали 408 одиниць", - написав Сирський в Телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби було знищено 30 ворожих артсистем, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 25 тис 537 артсистем противника.

Теги: #сирський

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