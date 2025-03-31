Інтерфакс-Україна

Події

18:56 31.03.2025

Енергетики готують електромережі до грозового періоду

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Енергетики готують електромережі до грозового періоду

Енергетики наразі готують електроустановки до роботи в умовах грозового сезону у 2025 році, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд).

"Підготовка до грозового періоду є одним із найвідповідальніших етапів роботи енергетиків. Завчасне виконання необхідних організаційних і технічних заходів сприяє зменшенню ризиків пошкодження електрообладнання, підвищенню надійності електропостачання та мінімізації технологічних порушень у мережах", - зазначається в повідомленні.

Інспекція нагадала, що аби своєчасно підготувати до початку грозового сезону електростанції, електромережі та електроустановки споживачів, щоб забезпечити надійну роботу підприємств, енергетики повинні перевірити пристрої грозозахисту в електроустановках та забезпечити їхній захист від грозових перенапруг відповідно до вимог нормативних документів.

Також вони повинні обстежити стан блискавковідводів на підстанціях,  оглянути і розчистити траси повітряних ліній електропередачі від порослі та окремих дерев для запобігання перекриття під час грозових перенапруг, перевірити габарити перетину високовольтних ліній електропередачі між собою та з лініями низької напруги, а також технічний стан всього електрогосподарства підприємства споживача.

В Держенергонагляді наголосили, що всі випадки пошкодження електрообладнання грозовими перенапругами або від прямих ударів блискавки власник електроустановок повинен розслідувати впродовж доби і направити відповідні акти місцевій енергопостачальній організації.

Теги: #підготовка #електромережі #грози

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