Інтерфакс-Україна

Події

18:26 31.03.2025

Унікальна колекція ляльок-мотанок з Донеччини стала частиною експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею

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Унікальна колекція ляльок-мотанок з Донеччини стала частиною експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею
Фото: https://t.me/ternopilskaODA/14190

Унікальну колекцію ляльок-мотанок, евакуйовану з Покровської громади на Донеччині, відтепер будуть експонувати у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

"Колекцію Марії Гайдук (…) евакуйовано з села Криворіжжя Покровської громади на Донеччині. Її до краєзнавчого музею доставили волонтери ГО "Десантно-козацький рій"", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що офіційне відкриття виставки ляльок-мотанок відбулося у понеділок, 31 березня. Присутні мали можливість поспілкуватись з Марією Гайдук, почути історію створення витворів мистецтва та роздивитись кожного з них. Також під час відкриття виставки в музеї відома тернопільська майстриня Галина Дудар провела майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок.

Теги: #донеччина #тернопіль #лялька_мотанка

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