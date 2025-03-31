Унікальна колекція ляльок-мотанок з Донеччини стала частиною експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею

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Унікальну колекцію ляльок-мотанок, евакуйовану з Покровської громади на Донеччині, відтепер будуть експонувати у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

"Колекцію Марії Гайдук (…) евакуйовано з села Криворіжжя Покровської громади на Донеччині. Її до краєзнавчого музею доставили волонтери ГО "Десантно-козацький рій"", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що офіційне відкриття виставки ляльок-мотанок відбулося у понеділок, 31 березня. Присутні мали можливість поспілкуватись з Марією Гайдук, почути історію створення витворів мистецтва та роздивитись кожного з них. Також під час відкриття виставки в музеї відома тернопільська майстриня Галина Дудар провела майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок.