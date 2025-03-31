Україна завершила розробку європейських стандартів контролю якості поверхневих вод – Міндовкілля

Розробка перших європейських стандартів у сфері контролю якості поверхневих вод завершена за підтримки Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"На шляху до ЄС Україна має створити ефективну державну систему моніторингу стану довкілля та контролю дотримання природоохоронного законодавства відповідно до європейських стандартів, зокрема йдеться про інструментально-лабораторний контроль підрозділів Держекоінспекції та її територіальних органів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Україна, як афілійований член Європейського комітету зі стандартизації (CEN) і Європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (CENELEC), зобов’язалася з 1 січня 2023 року прийняти європейські стандарти (EN, EN ISO) і скасувати розбіжності між національними стандартами та стандартами ЄС.

Програма підтримки ОБСЄ для України забезпечила розробляння 18 національних стандартів України для забезпечення контролю якості поверхневих вод. Відповідно до правил і процедур національної стандартизації розробка національних нормативних документів завершена.

Введення в дію зазначених нормативних документів очікується в травні 2025 року згідно Національної програми робіт зі стандартизації.