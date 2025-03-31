Організатори кібератаки на "УЗ" не отримали персональних даних пасажирів та інформації про військові вантажі

Персональні дані пасажирів та інформація про військові вантажі не зберігаються на ресурсах АТ "Укрзалізниця" ("УЗ"), тому ворог під час кібератаки не отримав до них доступ, заявив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Чітко хочу всім сказати: жодна інформація про військові вантажі в наших системах не зберігається. Не вдаватимуся в деталі, але існує інший документ про обіг, який є захищеним, не є цифровим, який працює відповідно до всіх протоколів по закритих каналах, тому навіть якщо ворог намагався якусь інформацію щодо цього отримати, то вона захищена і не є доступною через цифрові канали", - наголосив він під час пресбрифінгу щодо кібератаки на ресурси "УЗ" в понеділок.

Перцовский також спростував інформацію про витік персональних даних пасажирів наголосивши, що "Укрзалізниця" не зберігає їх у своїх системах.

За його словами, незважаючи на той факт, що для купівлі квитків потрібна верифікація через "Дію", все побудовано так, що система просто надсилає підтвердження чи спростування для певних осіб.