ЄС визнає українські засоби електронної ідентифікації в 2027 році - Мінцифри

Україна і Євросоюз (ЄС) оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг, домовившись, що з наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі решта українських засобів електронної ідентифікації, повідомила пресслужба Мінцифри.

"Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. З найголовнішого - за умови успішного виконання плану, наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінцифри в понеділок.

Це означає, що українці зможуть підписувати європейські документи "Дія.Підпис - EU", пояснили в Мінцифрі.

Україна - перша країна, яка ще не є членом ЄС, але її електронні підписи та печатки технічно валідуються в Європейському Союзі, підкреслили в Міністерстві.