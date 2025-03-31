Заступника голови сільради на Львівщині підозрюють у зловживанні на майже 2 млн грн на закупівлі БпЛА та РЕБ

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Національна поліція України повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем заступнику голови селищної ради на Львівщині, повідомляється, що він завдав збитків на понад 1,8 млн грн під час закупівлі дронів та РЕБ для ЗСУ.

"Встановлено, що у 2023-2024 роках заступник голови однієї з сільських рад на Львівщині, забезпечив проведення закупівель товарів оборонного призначення, зокрема - безпілотних авіаційних комплексів та засобів радіоелектронного захисту, включивши при цьому в кошторис податок на додану вартість. У період воєнного стану, відповідно до законодавства, цей вид товарів звільняється від даного виду оподаткування. Таким чином сільській раді було завдано збитків на суму понад 1,8 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні Нацполіції у телеграмі у понеділок.

Згідно з інформацією правоохоронців, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розслідування впроваджується відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Слідчі дії тривають.