Інтерфакс-Україна

Події

14:22 31.03.2025

СБУ повідомила про заочну підозру ще двом генералам РФ, відповідальним за удар "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

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СБУ повідомила про заочну підозру ще двом генералам РФ, відповідальним за удар "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох російських генералів, які командували повітряним ударом по Чернігову 19 серпня 2023 року.

"Того дня рашисти вчинили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Унаслідок ворожої атаки загинуло 7 жителів обласного центру, серед яких шестирічна дитина. Ще понад 200 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, наказ на здійснення удару по цивільному об’єкту віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько – перший заступник командувача-начальник штабу угруповання військ ЗС РФ "Захід".

Як зазначається, перед цим він отримав відповідне розпорядження від свого керівника – російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова, якому СБУ раніше повідомила про заочну підозру.

Згодом Зусько дав вказівку начальнику управління ракетних військ ворожого угруповання – генерал-майору Олександру Драговаловському – реалізувати злочинний наказ.

"Для вогневого ураження окупанти застосували крилату ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", яку запустили з Курської області рф", - зазначається в повідомленні.

Тоді крім загиблих і постраждалих людей було пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та приватні автомобілі громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Зуську та Драговаловському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Теги: #сбу #підозра

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