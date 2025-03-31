DeepState повідомляє про скорочення площі українського контролю в Курській області, у Генштабу і ISW - без змін

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Площа під контролем українських військ в Курській області скоротилася до 69,37 кв км за рахунок північних околиць с. Гуєво, тоді як минулі кілька днів залишалася на рівні 77,43 кв км, свідчать дані ресурсу Deepstate у понеділок.

Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, також скоротилася до 60,64 кв км, тоді як раніше склала 64,49 кв км. Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км. без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Білгородської області РФ не змінилася і з минулого тижня становить 13,08 кв км Вона включає села Попівка і частково Демидівка.

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України у щоденному звіті зранку в понеділок у Facebook не показує на мапі зміни площі українського контролю над Суджанським районом Курської області. За їх даними, він лишається незмінним вже кілька днів, а про просування ворога в напрямку Гуєво повідомлялося ще в середині минулого тижня. При цьому якщо в суботу вранці повідомлялося про п'ять російських атак на українську зону контролю в Курській області, то в неділю вже про сім таких атак плюс три західніше через кордон по Сумській області в район сіл Басівка та Біловоди, а в понеділок – лише про сім атак на українську зону контролю в Курській області.

Генеральний штаб про дії ЗСУ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 347 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в зведенні Генштабу у понеділок.

Минулої доби повідомлялося про 31 атаку, 18 авіаударів 23 бомбами та 265 обстрілів. Позаминулої – про 14 атак, 28 авіаударів 44 авіабомбами та 371 обстріл.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що 30 березня російські війська продовжили наступ у Курській та на півночі Сумської областей, але жодного підтвердженого просування не зробили. Просування ворога до прикордонного КПП "Суджа", про яке повідомлялося раніше, знов не підтверджене.

Також повідомляється, що російські війська продовжили наступ у північно-західній частині Білгородської області, але теж не зробили жодного підтвердженого просування.