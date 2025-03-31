Росіяни обстріляли 13 громад Сумської області, є поранені

Російські війська в неділю обстрілювали 13 громад Сумської області, є поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 102 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 190 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Чернеччинська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Середино-Будська: завдано артилерійський обстріл (1 вибух), скид ВОГ з БпЛА (1 вибух), удар FPV-дроном (2 вибухи). Внаслідок удару поранено цивільну особу, пошкоджено житловий будинок.

Великописарівська: ворог бив з артилерії (1 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (6 вибухів).

Есманьська: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Був удар FPV-дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (1 вибух), обстріл з РСЗВ (1 вибух).

Миропільська: ворог з артилерії (3 вибухи), мінометів (2 вибухи), КАБами (1 вибух).

Юнаківська: здійснено артилерійські обстріли (33 вибухи), удар FPV-дронами (5 вибухів), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).

Краснопільська: зафіксовано пуски КАБ (34 вибухів), удари FPV-дронами (4 вибухи), мінометні обстріли (22 вибухи), артилерійські обстріли (13 вибухів). Внаслідок влучання поранено 2 цивільних осіб, пошкоджено житлові будинки, нежитлове приміщення та автомобіль.

Новослобідська: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), атака БпЛА (5 вибухів). Внаслідок влучання пошкоджено нежитлове приміщення.

Свеська: були удари FPV-дронами (6 вибухів).

Чернеччинська: завдано удари FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська: зафіксовано удар FPV-дроном (4 вибухи).

Білопільська: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Зноб-Новгородська: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Ворожбянська: ворог вдарив FPV дроном (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено заклад дошкільної освіти.