Макрон закликав Нетаньягу припинити удари по Газі та повернутися до режиму припинення вогню

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Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили припинення вогню між Ізраїлем та Газою.

"Я закликав ізраїльського прем’єр-міністра припинити удари по Газі та повернутися до режиму припинення вогню, який має прийняти ХАМАС. Я наголосив, що гуманітарна допомога має бути відновлена ​​негайно", - написав він в соцмережі Х в неділю.

Макрон зазначив, що звільнення всіх заручників і безпека Ізраїлю є пріоритетом для Франції.

"Ми продовжимо працювати над арабським планом реконструкції та суттєвим поверненням до політичного горизонту, заснованого на дводержавному рішенні, яке є єдиним шляхом до миру та безпеки для обох народів. Будь-яке примусове переміщення чи анексія суперечить цій меті", - вказав французький президент.

Також Макрон закликав Ізраїль дотримуватися режиму припинення вогню, який він зобов’язався дотримуватися в Лівані. Він підкреслив, що ця вимога стосується всіх сторін з метою забезпечення безпеки цивільного населення по обидва боки "блакитної лінії".

Зокрема, за його словами, що стосується Лівану, то після дискусій французького лідера з ліванським президентом в п’ятницю та розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю вони вирішили працювати разом.

"Необхідно зміцнити механізм моніторингу, щоб повністю відновити суверенітет Лівану. Це включає повний вихід Ізраїлю з території Лівану та підтримку з метою відновлення монополії держави на зброю", - зазначив Макрон.

Крім того, Макрон та Нетаньягу обговорили стабілізацію Сирії та відновлення її повного суверенітету. Це відбулось після телефонного дзвінка Макрона в п’ятницю президенту Сирії Аль-Чараа.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з ізраїльською владою з усіх цих пріоритетних питань. Близький Схід потребує стабільності. Тільки справедливий і міцний мир може гарантувати майбутнє для всіх", - резюмував Макрон.