У Києві в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій

У Києві та області в понеділок тимчасово обмежать дорожній рух у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій, повідомляє пресслужба Управління державної охорони України.

"31 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - вказано в повідомленні в фейсбуці.

Мешканців та гостей столиці просять враховувати ці обмеження під час планування переміщення містом.

Управління державної охорони України також зазначило, що з огляду на державну охорону чиновників та іноземних делегацій, під час їхніх візитів до України можуть бути тимчасово обмежені рух транспорту та пішоходів.

Водночас управління держохорони нагадало, що військові та поліція мають право перекривати вулиці, а також обмежувати доступ до певних територій для забезпечення безпеки.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1096023322563734&id=100064682289704&mibextid=wwXIfr&rdid=Tdf0aFGPG6BpjmaB#