Інтерфакс-Україна

Події

18:48 30.03.2025

Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними бомбардуваннями за відсутності угоди щодо ядерної програми

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Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними бомбардуваннями за відсутності угоди щодо ядерної програми

Американський президент Дональд Трамп заявив, що якщо Вашингтон і Тегеран не досягнуть угоди щодо іранської ядерної програми, то США здійснять потужне бомбардування Ірану.

"Якщо вони не укладуть угоди, то буде бомбардування. Це буде таке бомбардування, якого вони ніколи не бачили до цього", - сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Він зазначив, що крім ударів по Ірану, готовий ввести "вторинні мита" на товари з цієї країни.

Водночас Трамп зазначив, що наразі між американськими та іранськими офіційними особами "існують контакти".

Теги: #бомбардування #іран #трамп

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