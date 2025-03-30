Інтерфакс-Україна

Події

12:12 30.03.2025

Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

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Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вказав 1 млн 127 тис. 767 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, за 2024 рік заробітна плата віцепрем'єра становила 1 126 632 грн, банківські відсотки - 55 грн, погашення облігацій і виплата купону - 1 080 тис. грн, а дружина задекларувала 4 838 416 грн доходів.

Також він вказав у декларації 731,3 тис. грн на банківських рахунках, а дружина - 199,6 тис. грн на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, Федоров володіє квартирою (74,8 кв. м), орендує нежитлове приміщення (2,9 кв. м), користується двома машиномісцями (15,6 і 15,7 кв. м) у Києві, а дружина володіє земельною ділянкою (20 тис. кв. м) у Запорізькій області, а також арендує квартиру (55,5 кв. м) і два нежитлові приміщення (17,3 і 47,8 кв. м) в Києві.

Віцепрем'єр володіє автомобілем Audi Q8 2019 року випуску, а дружина - Audi A4 2016 року випуску.

Крім того, Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO, а дружина торговою маркою - COVER.

Як повідомлялося, Федоров задекларував 4,4 млн грн доходів за 2018 рік, 5,5 млн грн доходів за 2019 рік, 630 тис. грн доходів за 2020 рік, 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік.

Теги: #федоров #декларація

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