Інтерфакс-Україна

Події

08:37 30.03.2025

Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

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Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

Протягом минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного удару, залучив одну ракету та скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 184 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2745 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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