Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

Протягом минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного удару, залучив одну ракету та скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 184 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2745 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб