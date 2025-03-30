Інтерфакс-Україна

Події

08:33 30.03.2025

Японія, Китай та Південна Корея готують угоду про вільну торгівлю на тлі митної стратегії Трампа

1 хв читати

Міністр промисловості Південної Кореї Ан Дук Гун, міністр торгівлі Японії Йодзі Муто та міністр торгівлі КНР Ван Вентао, обговорили угоду про вільну торгівлю в Сеулі в неділю, повідомляє Bloomberg.

"Керівники торговельних відомств Китаю, Японії та Південної Кореї пообіцяли поглибити економічні зв'язки за кілька днів до того, як адміністрація Трампа має намір запровадити нові тарифи для країн світу", - пише агентство.

"Ми визнали особливу необхідність постійного тристороннього економічного та торговельного співробітництва для ефективного вирішення нових викликів та досягнення відчутних результатів у ключових сферах", - йдеться у спільній заяві міністрів.

Зустріч відбулася незадовго до того, як 3 квітня о 12:01 за вашингтонським часом набуде чинності 25%-ве мито на імпорт автомобілів у США. Південна Корея та Японія є великими експортерами автомобілів до Америки.

"Очікується, що президент Дональд Трамп також оголосить про так звані взаємні тарифи, які потенційно можуть вплинути на такі сектори, як напівпровідники та фармацевтика. Будь-який вплив на продажі мікросхем буде особливо руйнівним для Південної Кореї, оскільки вони залишаються ключовим драйвером зростання для країни, що залежить від експорту", - зазначає Bloomberg.

 

 

Теги: #китай #японія #корея #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:50 27.03.2025
Акції японських автовиробників впали через мита Трампа – ЗМІ

Акції японських автовиробників впали через мита Трампа – ЗМІ

13:35 24.03.2025
Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні

Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні

12:02 24.03.2025
Китай спростував повідомлення щодо переговорів про участь у миротворчій місії в Україні

Китай спростував повідомлення щодо переговорів про участь у миротворчій місії в Україні

16:04 22.03.2025
Китай запропонував ЄС свою участь у миротворчому контингенті в Україні - ЗМІ

Китай запропонував ЄС свою участь у миротворчому контингенті в Україні - ЗМІ

03:50 19.03.2025
США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

15:43 18.03.2025
Китай готовий продовжувати допомогу Україні, в тому числі у післявоєнному відновленні

Китай готовий продовжувати допомогу Україні, в тому числі у післявоєнному відновленні

15:36 13.03.2025
Укрексімбанк долучається до розширення співпраці у рамах спільної японсько-української платформи JUPITe

Укрексімбанк долучається до розширення співпраці у рамах спільної японсько-української платформи JUPITe

13:29 05.03.2025
Японія рішуче виступає проти будь-яких спроб силою змінити статус-кво в Україні і твердо підтримує українців - посол

Японія рішуче виступає проти будь-яких спроб силою змінити статус-кво в Україні і твердо підтримує українців - посол

13:07 05.03.2025
У Києві перебуває бізнес-місія Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії

У Києві перебуває бізнес-місія Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії

20:27 04.03.2025
Якщо Канада введе мита у відповідь на мита США, то США знову дзеркально їх підвищать – Трамп

Якщо Канада введе мита у відповідь на мита США, то США знову дзеркально їх підвищать – Трамп

ВАЖЛИВЕ

Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

У Харкові вже десятеро постраждалих, серед них два підлітки - Синєгубов

Двоє загиблих у Харкові через влучання ворожого БпЛА

Двоє постраждалих через атаку ворожих БпЛА у Харкові - Синєгубов

Зеленський: Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з Росії

ОСТАННЄ

Заступники міністра оборони обговорили з делегацією ЄП посилення оборонних спроможностей України

Олексій Кулеба задекларував 747,9 тис. грн доходів за 2024 рік

Пасажиропотік через кордон з початком канікул збільшився на 10%

Сікорський: Українці дають Трампу кредит довіри

Міністр Жолнович задекларувала 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

Голова Нацполіції Вигівський задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА