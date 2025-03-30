Японія, Китай та Південна Корея готують угоду про вільну торгівлю на тлі митної стратегії Трампа

Міністр промисловості Південної Кореї Ан Дук Гун, міністр торгівлі Японії Йодзі Муто та міністр торгівлі КНР Ван Вентао, обговорили угоду про вільну торгівлю в Сеулі в неділю, повідомляє Bloomberg.

"Керівники торговельних відомств Китаю, Японії та Південної Кореї пообіцяли поглибити економічні зв'язки за кілька днів до того, як адміністрація Трампа має намір запровадити нові тарифи для країн світу", - пише агентство.

"Ми визнали особливу необхідність постійного тристороннього економічного та торговельного співробітництва для ефективного вирішення нових викликів та досягнення відчутних результатів у ключових сферах", - йдеться у спільній заяві міністрів.

Зустріч відбулася незадовго до того, як 3 квітня о 12:01 за вашингтонським часом набуде чинності 25%-ве мито на імпорт автомобілів у США. Південна Корея та Японія є великими експортерами автомобілів до Америки.

"Очікується, що президент Дональд Трамп також оголосить про так звані взаємні тарифи, які потенційно можуть вплинути на такі сектори, як напівпровідники та фармацевтика. Будь-який вплив на продажі мікросхем буде особливо руйнівним для Південної Кореї, оскільки вони залишаються ключовим драйвером зростання для країни, що залежить від експорту", - зазначає Bloomberg.