У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється станом на 6:00 неділі в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна, з них жодне не йшло з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12396