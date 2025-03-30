У Харкові 15-річна постраждала через атаку ворожих БпЛА у важкому стані - ОВА

З трьох дітей, шпиталізованих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Харків, одна дівчина у важкому стані, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані. Двоє дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що загиблі внаслідок ворожої атаки - 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Джерело: https://t.me/synegubov/13602