Інтерфакс-Україна

Події

22:51 29.03.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 193 військовослужбовці - Генштаб

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Окупанти втратили 193 військовослужбовців і 23 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 193 окупантів, 174 з них – безповоротно. Також знищено п’ять автомобілів, три антени управління БпЛА, мотоцикл, квадроцикл, гармату, міномет, станцію радіоелектронної боротьби, три термінали супутникового зв’язку, два генератори, розвідувальний безпілотний літальний апарат Supercam та пункт управління БпЛА. Також пошкоджено танк, автомобіль, два бліндажі та ворожу реактивну систему залпового вогню.", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22500

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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