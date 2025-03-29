Влучання російських БпЛА в Харкові відбулися за попередньою інформацією в шести місцях - мер

Влучання російських БпЛА в Харкові сталися попередньо в шести місцях. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"За попередньою інформацією влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Кількість поранених зросла до девʼяти. Один загиблий", - написав Терехов.

"За попередніми даними, серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля", - доповнив мер інформацію.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2268