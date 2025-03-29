Трамп переслав повідомлення MAGA Recourses, в якому піддано критиці президента Зеленського

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп у суботу переслав у соцмережі Х повідомлення MAGA Recourses, в якому піддано критиці президента України Володимира Зеленського за його позицію щодо запропонованої США угоди про надр України та невизнання боргом попередню військову допомогу від Сполучених Штатів.

"Зеленський відкинув останній план Трампа щодо припинення війни, чим довів своє бажання воювати, а не прагнути миру. Президент України Володимир Зеленський просто відвернув носа від блискучої пропозиції президента Трампа щодо порятунку свого народу, категорично відкинувши її вчора. Трамп запропонував солодку угоду про мінеральні ресурси: Америка отримує частину українських корисних копалин в обмін на військову допомогу, але Зеленський занадто значний і могутній, щоб назвати це боргом", - ідеться у допису.

Також Зеленського піддано критиці за відмову від прямих переговорів з Володимиром Путіним.

"Він навіть має нахабство відмовлятися від прямих переговорів з Путіним, ніби він керує шоу, а не благає про допомогу. Джерела повідомляють, що Трамп розлючений на Зеленського, та хто може його звинувачувати, коли Україна поводиться так, ніби їй не потрібна допомога Трампа. Ось що ми отримуємо за те, що вливаємо мільярди в цей безлад, повну неповагу від хлопця, який без нас був би підсмаженим тостом", - наголошують MAGA Recourses.

Вони закликають США відмовитися від всякої допомоги Україні.

"Час перерізати пуповину, патріоти, і дозволити Зеленському з'ясувати, як протистояти Росії без глибоких кишень Америки!" – резюмують у допису.

MAGA Recourses позиціонують себе як "громадянська журналістика" руху Make America Great Again (MAGA).