Інтерфакс-Україна

Події

14:27 29.03.2025

Мінюст планує запуск е-нотаріату наприкінці 2025р

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Мінюст планує запуск е-нотаріату наприкінці 2025р

Впровадження єдиної державної електронної системи е-нотаріату перебуває на просунутій стадії: наразі завершено розробка обміну з державними органами та банками, а повноцінний запуск системи очікується наприкінці цього року, повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в інтервʼю "Юридичній газеті".

"Нам би хотілося запустити його раніше, але ситуація ускладнюється тим, що наші партнери з USAID, які спочатку підтримували проєкт, наразі призупинили фінансування", – відзначив він.

За словами Кучерявенка, у впровадженні е-нотаріату фахівці вже перейшли до практичного втілення раніше затверджених теоретичних розробок. Зокрема, було проведено навчання нотаріусів та протестовано функціонал електронних довіреностей, а зібрані відгуки допоможуть вдосконалити систему перед повноцінним запуском.

"Виконується виправлення завдань і закінчено розробку реєстру нотаріальної дії, довіреності, заповітів, договорів, свідоцтв, заяв тощо. Реалізована інтеграція та сформовані зв’язки з Єдиним державним реєстром і тестується ось цей формат інтеграції завдань… Проведена міграція баз даних ", – сказав перший заступник міністра.

Він також повідомив, що на червень заплановано на форум, пов’язаний із нотаріальними послугами, на якому може бути окрема панель, присвячена саме е-нотаріату.

Кучерявенко додав, що наразі Мінюст зосереджений на формуванні переліку необхідних нормативних змін, зокрема підготовці постанови Кабінету міністрів "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо реєстрації вчинених нотаріусами нотаріальних дій у електронному реєстрі нотаріальних дій", а також постанов щодо регулювання електронних довіреностей, бланків, спадкових документів, тощо.

Теги: #мінюст #е_нотаріат

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