Інтерфакс-Україна

Події

14:05 29.03.2025

У неділю в Україні тепло, пройдуть дощі, в Карпатах вночі випаде мокрий сніг

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У неділю в Україні тепло, пройдуть дощі, в Карпатах вночі випаде мокрий сніг

У неділю, 30 березня, на більшій території України очікуються дощі, вітер переважно східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

"Вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) дощі, вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°. В Карпатах вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві 30 березня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 30 березня найвища температура вдень була  21,5 в 1890р., найнижча вночі  -12,4 в 1942р.

У понеділок, 31 березня, у західних, східних областях помірні (вночі на Закарпатті місцями значні), вдень і у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями невеликі дощі; на решті території без опадів. Вночі та вранці у південній частині місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у південно-східній частині 6-11°; вдень 8-13° тепла, у південній частині 11-16°. Карпатах помірний (вночі мокрий сніг, вдень дощ); температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці 31 березня без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #дощ #погода #укргідрометцентр

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