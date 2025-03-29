Сибіга: Атаки на житлові квартали — це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню

Фото: МЗС України

Удари по житловим кварталам - це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Знову атакують житлові квартали. Це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню: більше воєнних злочинів і нападів на мирне населення", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у суботу.

Як повідомлялося, напередодні російські війська завдали удару безпілотником по житловим кварталам Дніпра. Загинули четверо людей, 21 дістали поранення, включно з вагітною жінкою.

В суботу росіяни завдали удар балістикою по Кривому Рогу, наразі відомо про 7 постраждалих.