Інтерфакс-Україна

Події

13:36 29.03.2025

Сибіга: Атаки на житлові квартали — це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню

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Сибіга: Атаки на житлові квартали — це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню
Фото: МЗС України

Удари по житловим кварталам - це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Знову атакують житлові квартали. Це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню: більше воєнних злочинів і нападів на мирне населення", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у суботу.

Як повідомлялося, напередодні російські війська завдали удару безпілотником по житловим кварталам Дніпра. Загинули четверо людей, 21 дістали поранення, включно з вагітною жінкою.

В суботу росіяни завдали удар балістикою по Кривому Рогу, наразі відомо про 7 постраждалих.

Теги: #сибіга #обстріли

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