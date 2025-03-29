П'ятеро поранених у Кривому Рогу, удар прийшовся на щільну міську забудову – Вілкул

В результаті ракетного удару по Кривому Рогу наразі відомо про п'ятьох поранених, всі – в середньому стані важкості, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз п'ять поранених, усі середні. Ракетний удар у щільній міській забудові. Усі працюємо", - написав він у телеграмі в суботу.

За даними очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.