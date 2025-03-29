Україна повернула ще п’ять українських дітей з тимчасово окупованих територій та РФ

Фото: сайт Президента України

(розширена)

Україна повернула ще 5 українських дітей на Батьківщину, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Серед врятованих — 10-річний хлопчик, який тривалий час залишався в окупації разом із хворою бабусею. Коли почалась війна, його мати була в іншому місті. Вона кілька разів, ризикуючи всім, намагалася забрати сина самостійно, але безрезультатно. Тепер родина знову разом і в безпеці на території України", - написав він у телеграмі у суботу.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, вік дітей — від 11 до 16 років. Їх повернули з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжчини.

"Серед повернутих — 12-річна дівчинка, батьки якої розлучені, а тато дитини перебуває у полоні країни-агресора. За три роки повномасштабного вторгнення дівчинка двічі змінила місце проживання, мала конфлікти з матір’ю. У неповнолітньої за останній рік значно погіршився стан як психічного, так і фізичного здоров’я. На щастя, ми допомогли бабусі оформити опіку над дівчинкою. Надалі дитині буде надана вся необхідна допомога",- розповів Лубінець у телеграм.

За даними Лубінця, серед повернутих дітей хлопчик з ТОТ, який проживав з батьком, проте систематично піддавався жорсткому поводженню з його боку. "Незважаючи на факти фізичного насильства щодо дитини — "місцеві" соцслужби не поспішали допомогти дитині. Мама намагалася самостійно вивезти хлопчика, але спроби були безуспішні. І лише завдяки зверненню до нашого Офісу та залученості незмінного попередника Держави Катар, — матір та її син воззʼєдналися".

Як зазначив Єрмак, це повернення стало можливим завдяки зусиллям в рамках ініціативі Президента України Bring Kids Back UA, зокрема Офісу омбудсмана.

"Окремо дякую Державі Катар за медіацію щодо повернення пʼятьох дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх", - додав Єрмак.

Повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.