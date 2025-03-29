Інтерфакс-Україна

Події

05:30 29.03.2025

Білоруська опозиціонерка Анжеліка Мельникова зникла з Польщі – ЗМІ

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Спікерка опозиційної Координаційної ради Білорусі Анжеліка Мельникова зникла безвісти разом із двома дітьми, повідомляє портал "Наша Ніва" в п'ятницю.

Заяву про зникнення Мельникової в правоохоронні органи Польщі подав Павел Латушко, очільник ще однієї опозиційної білоруської структури – Національного антикризового управління.

"Ми сподіваємося на краще, але розуміємо, що перші особи демократичних сил Білорусі є пріоритетними цілями спеслужб режимів в Білорусі та Росії", - цитує Латушка "Наша Ніва".

За його словами Мельникова перестала виходити на зв'язок з 25 березня, однак на прохання правоохоронців, ця інформація певний час не розголошувалася. Разом з Мельниковою зникли її діти – доньки 6 та 12 років, з якими опозиціонерка мешкала у Варшаві. Незадовго до зникнення вона скаржилася на погрішення здоров'я – запалення легенів внаслідок захворювання на ковід.

За информацією "Нашай Ніви", Анжеліка Мельникова самостійно залишила територію Польщі. "Вона вилетіла з територїї Євросоюзу до Великої Британії, після чого її слід пропав", - пише видання.

Джерело: https://nashaniva.com/ru/364773

Теги: #польща #зникнення #опозиціонерка #білорусь

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