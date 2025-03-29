Інтерфакс-Україна

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02:08 29.03.2025

Окружний суддя призупинив закриття "Голосу Америки" - ЗМІ

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Окружний суддя США Пол Еткен зобов'язав адміністрацію Трампа призупинити дії щодо закриття "Голосу Америки", повідомила Reuters у п'ятницю.

"Еткен заявив у п'ятницю, що адміністрація Трампа не може в односторонньому порядку припинити роботу "Голосу Америки" та пов'язаних з ним радіопрограм, які були схвалені і фінансуються Конгресом. Відкликання коштів для цих програм вимагатиме схвалення Конгресу, написав суддя", - повідомила Reuters.

Рішення Еткена не містить вимоги поновити мовлення"Голосу Америки", натомість забороняє звільняти співробітників доти, доки подальші судові розгляди не визначать, чи було закриття "Голосу Америки" таким, що порушує федеральне законодавство.

Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке здійснює нагляд за "Голосом Америки", "Радіо Свобода" та іншими ЗМІ, що фінансуються урядом, повідомило профспілкам, що збирається звільнити 623 співробітників "Голосу Америки", і це число "повністю виключає" будь-яку спробу відновити мовлення на рівні, передбаченому Конгресом, згідно з судовими документами, поданими позивачами.

Минулого тижня журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на USAGM, виконувача обов'язків директора Віктора Моралеса та спеціального радника Карі Лейк, заявивши, що їхнє закриття порушило конституційне право працівників на свободу слова, закріплене Першою поправкою до Конституції.

Згідно з останнім звітом USAGM у 2024 році в "Голосі Америки" працювало близько 3500 працівників, а його бюджет становив 886 мільйонів доларів США.

Джерело: https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-judge-temporarily-blocks-trump-firing-voice-america-staff-2025-03-28/

Теги: #суд #голос #сша #рішення #америки

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