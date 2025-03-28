Інтерфакс-Україна

Події

22:33 28.03.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 364 військовослужбовці - Генштаб

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Окупанти втратили 364 військовослужбовці і 32 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 364 окупанти, 221 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили танк, вісім одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, дві броньові машин піхоти, засіб РЕБ, самохідну артилерійську установку, гармату, міномет та два пункти управління противника. Також значно пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, дві гармати та один танк", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22476

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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