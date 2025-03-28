Інтерфакс-Україна

Події

21:01 28.03.2025

Генштаб: завдано авіудару по ПП "Погар" у Брянський області РФ

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Генштаб: завдано авіудару по ПП "Погар" у Брянський області РФ

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю.

"27 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області рф. У результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів", - ідеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

Як зазначається, авіаудар став відповіддю на "цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян".

"Відомо, що з локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БПЛА. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", - додали у Геншатбі.
 

Теги: #удар #генштаб #рф

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