Інтерфакс-Україна

Події

20:37 28.03.2025

За минулий тиждень на підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 98 ударних БпЛА, 48 з них – знищено

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За минулий тиждень на підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 98 ударних БпЛА, 48 з них – знищено

За минулий тиждень повітряна тривога на території Києва оголошувалася 7 разів, на підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано ударні БпЛА в кількості 98 одиниць, з них знищено 48, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) у п'ятницю.

"На підступах, та в повітряному просторі столиці було зафіксовано ударні БпЛА в кількості 98 одиниць. З них знищено 48. 23 березня внаслідок ворожої атаки зафіксовані пошкодження інфраструктури в Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Подільському та Дніпровському районах міста. Відбулось пошкодження багатоквартирних житлових будинків та складських приміщень. На жаль, 3 особи – загинули, 10 – постраждали", - йдеться у повідомленні в Телеграмі.

В КМВА висловили співчуття родинам загиблих та побажання якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

Також в адміністрації повідомили про активізацію російського "телефонного тероризму" – зафіксовано 25 хибних повідомлень про замінування.

В КМВА зазначили, що транспортна та інфраструктурна складова життєзабезпечення міста ушкоджень не зазнала.

 

Теги: #київ #безпека

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