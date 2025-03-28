На Ставці обговорювали ракетну програму та виробництво власних ЗРК

Працюємо над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю.

"Коротко про сьогодні. Ставка… Сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми – максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями, під час зустрічей в Європі, та раніше, у перемовинах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них – обов’язково треба прийти до цього", - зазначив він.

Зеленський подякував партнерам, які підтримують Україну в такому промисловому й технологічному розвитку. "Все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат усієї Європи – наша спільна та довгострокова безпека", - додав президент.

Також він зазначив, що в царини ППО розвиток є у програми дронів-перехоплювачів.

"Сьогодні заслухав результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами – я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні – це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська", - наголосив Зеленський.