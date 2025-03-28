Інтерфакс-Україна

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19:05 28.03.2025

Умєров: створюємо окрему вертикаль у Міноборони та Генштабі, яка буде зосереджена виключно на розвитку авіації

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Умєров: створюємо окрему вертикаль у Міноборони та Генштабі, яка буде зосереджена виключно на розвитку авіації

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про створення окремої вертикалі у Міністерстві оборони та Генеральному штабі, яка буде зосереджена виключно на розвитку авіації.

"Наша мета — підвищити ефективність застосування наявних платформ і опанувати нові технології, які дадуть Україні перевагу в небі. Ми вже маємо F-16, які довели свою ефективність, а також французькі Mirage. Це лише початок, і ми будемо розвивати цей напрямок далі", - написав він у Facebook.

Міністр повідомив, що сьогодні своїм наказом, за погодженням із президентом України, призначив:

генерал-майора Олексія Марченка – на посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

бригадного генерала Сергія Голубцова – заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

полковника Олександра Дяківа – командувачем авіації - заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, Умєров заявив. що подає до Кабінету міністрів подання на призначення Олександра Козенка заступником міністра оборони з питань авіації.

"Він тривалий час працював моїм радником, зокрема, займався питаннями адаптації F-16 та Mirage в Україні. Тепер його завдання – розширити ці напрацювання на всю систему військової авіації. Перевага в повітрі – це захист наших людей, це посилення наших наступальних спроможностей. Українські воїни мають отримати потужне підкріплення з неба. І ми зробимо для цього все необхідне", - підкреслив він.

Генерал-майор Олексій Марченко має понад 30 років служби в авіації. Починав як льотчик-інструктор, служив у розвідувальних та винищувальних авіаційних полках, командував ескадрильєю та бригадою тактичної авіації. Був першим заступником командувача, а згодом командувачем повітряного командування "Захід". Керував Спеціалізованим центром бойової підготовки авіації, працював у структурах Головнокомандувача ЗСУ та Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України.

Бригадний генерал Сергій Голубцов — досвідчений офіцер Повітряних сил. Службу розпочав у винищувальній авіації, командував ескадрильєю та бригадою, був заступником командувача повітряного командування "Центр" і "Захід". Входив до керівного складу Командування Повітряних сил, відповідав за підготовку особового складу та розвиток авіаційних спроможностей.

Полковник Олександр Дяків має майже 30 років військового досвіду. Пройшов шлях від льотчика до командира бригади тактичної авіації. Очолював факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу. Нині — начальник штабу - заступник командувача авіації Командування Повітряних сил ЗСУ.

Теги: #кадри #авіація

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