До 15 років ув'язнення засуджено російського агента, що планував вбивства українських військових

Суд визнав винним та засудив на 15 років тюремного ув'язнення агента російського гру, що планував убивства українських військових на Чернігівщині, повідомила пресслужба СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв на Чернігівщині. Як встановило розслідування, фігурант готувався до фізичної ліквідації українських воїнів на території регіону", - йдеться у повідомленні СБУ у п'ятницю.

Повідомляється, що засуджений для вчинення замахів планував використовувати саморобні вибухові пристрої (СВП) або дрони-камікадзе. Кіберфахівці СБУ запобігли його діям і затримали агента у листопаді 2024 року за місцем його проживання у Чернігові.

За даними слідства, засудженим є 45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію Укрзалізниці.

Також зрадник готував повітряні удари рашистів по обласному центру. Серед основних цілей ворога були військові шпиталі та радіолокаційні комплекси протиповітряної оборони ЗСУ. Під час подальших контактів з кадровим співробітником російського гру зрадник висловив свої побажання на вчинення терактів безпосередньо проти українських військових.