Проєкт угоди між Україною та США про надра не є міжнародно-правовим договором - Мережко

Проєкт угоди між Україною та США про надра не є міжнародно-правовим договором, стверджує голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Якщо це дійсно серйозна пропозиція з боку американської адміністрації, то тоді виникають серйозні проблеми. Він навіть і називається дуже цікаво United States Ukraine Reconstruction Investment Fund, а далі підзаголовок A Delaware Limited Partnership. Тобто, йдеться про створення юридичної особи за американським правом, точніше, за правом штату Делавер. Це аж ніяк не міжнародний договір. Це виглядає, як типовий американський контракт", - сказав Мережко на брифінгу у п'ятницю.

Він нагадав, що між Україною та США була домовленість про підготовку рамкової угоди про надра, щоб надалі опрацювати повноцінний міжнародний договір.

"Зараз все це змінюється, пропонується абсолютно несподіваний текст якогось контракту, який не є міжнародним договором, який не відповідає праву України, тому що він написаний з точки зору права Сполучених Штатів. Тобто, це не є прийнято", - підкреслив Мережко.

За словами народного депутата, до таких угод треба підходити більш зважено та серйозно, оскільки йдеться про ресурси України.

"Це національне багатство, це майбутнє України. Це наші ресурси, які згідно зі статтею 13 Конституції, є власністю народу України", - наголосив Мережко.

Він також вважає, що дуже небезпечно відкривати скриньку Пандори й "віддавати свої ресурси на заміну того, що було надано раніше".

"Право, в принципі, не має ретроактивного ефекту. Бо, якщо ми почнемо розбиратися, хто кому винен у минулому, це може призвести до дуже неприємних політичних наслідків", - сказав Мережко.